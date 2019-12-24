Elazığ’da sağlığına kavuştu

Diyarbakır'dan Elazığ'a gelen 53 yaşındaki Mehmet Şen, Fethi Sekin Şehir Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Elazığ'da 53 yaşındaki hasta, karın ağrısı şikayetiyle geldiği şehir hastanesinde 6 ile 9 ay arasında ömür biçilen nadir görülen Malign Peritoneal Mezotelyoma (karın zarı kanseri) olduğunu öğrenirken, hasta yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı.

Hastanede Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Abdullah Böyük, Cerrahi Onkoloji Uzmanları Dr. Haydar Öcal ve Dr.Remzi Kurt tarafından detaylı tetkikleri yapılan Şeni'in "asbest" adı verilen madde ile temas edilmesi sonucunda ortaya çıkan ve nadiren rastlanan karın zarı kanseri olduğu tespit edildi. Normal şartlarda 6-9 ay ömür biçilen hastalıkla ilgili Şen, hastanede ilk defa yapılan başarılı cerrahi operasyon ve tedavi yöntemleri ile sağlığına kavuştu.

Tedavisi tamamlanan Şen ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Abdullah Böyük ise "Kliniğimize karın ağrısı ile başvuran hastamızda karın zarı kanseri tespit edildi. Hastaya kemoterapi ilaçları verilerek hastalığın kısmen gerilediği görüldükten sonra ameliyat kararı alındı. SRC yöntemi ile yapılan ameliyatla, karın bölgesindeki tüm kanser odakları çıkarıldı. Özel bir cihaz yardımı ile HİPEK yani sıcak kemoterapi dediğimiz yönteme başvurduk. Bu yöntemle hastanın damarından direkt karın içerisinde nüfus ederek sıcak sıvı verildi. Bu sayede hem kanser ilacının etkinliği arttırılmış oldu hem de hastamız kanser ilaçlarının yan etkilerinden korunmuş oldu" diye konuştu.

Uzun süren bir ameliyatın ardından 7 gün kontrol altında kalan Şen’in taburcu edildiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Böyük, hastanın takibini de yapacaklarını kaydetti.

"NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK TÜRÜ"

Hastalık hakkında bilgi veren Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Haydar Öcal," Malign Peritoneal Mezotelyoma (MPM) yani Karın Zarı Kanseri, karın yüzeyini örten zarlardan kaynaklanan saldırgan seyirli çok nadir görülen bir kanser türüdür. Tüm dünyada bu kanser tipi, asbest liflerinema maruziyetinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin bazı bölgelerinde toprakta asbest ve türevleri bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizde asbest maruziyetinin oldukça fazla olduğu bir bölgesidir. Ak toptak olarak (beyaz sıva toprağı) adlandırılan bu toprak, insanlar tarafından sıva veya boya malzemesi olarak kullanılır’’ dedi.

Tıpta sağlanan teknolojik gelişmelerden önce sadece damardan verilen kemoterapi ilaçlarının yetersiz kaldığını ve karın zarı kanserine yakalanan hastalara 6 ay ömür biçildiğini aktaran Uzm. Dr. Öcal, "Ancak son yıllarda dünyada uygulanmaya başlanan ve Türkiye’de de belirli merkezlerde yapılan yeni tedavi teknikleri, SRC ve HİPEK ile bu hastaların ortalama ömrü 4-5 yıla uzamakta ve hatta bazı hastalarda tam tedavi sağlanabilmektedir" şeklinde konuştu.