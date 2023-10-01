Elazığ’da sağanak yağış sonrası dereler taştı, sel meydana geldi

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan Elazığ ve çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarıları sonrası Keban ilçesi Arslankaşı köyünde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Etkili yağışlar sonrası coşan dereler taşarken, meydana gelen sel nedeniyle yollar zarar gördü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.