Elazığ’da sağanak yağış köy yollarını tahrip etti

Elazığ’da sağanak yağışın ardından oluşan su baskını nedeni ile köy yolları tahrip oldu.

Elazığ’da sağanak yağışın ardından oluşan su baskını nedeni ile köy yolları tahrip oldu.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Karagedik-Karpuzlu köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Taşkınlar nedeni ile köy yolları tahrip olurken bağ ve bahçeler de zarar gördü. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.