Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu  

Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor. Kentte gece başlayan ve aralıklarla seyreden yağış, öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Uzun bir aradan sonra yağışların etkili olmasının kent için iyi olduğunu dile getiren vatandaşlardan Gökhan Deprem, "Uzun zamandır yağmur yağmıyordu. Bu yağmur memleketimiz için güzel oldu. Kuraklık dönemi de geçirdik hatta bir dönem su sıkıntısı yaşadık. Bu yağmurun devamının gelmesinin diliyorum. Sanırım Salı gününe kadar yağış var, milletin tedbir almasını öneriyorum” dedi.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de ara ara etkili olan yağışların devam edeceğini, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini yineledi.