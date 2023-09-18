Elazığ’da sabah namazı buluşması

Elazığ İl Müftülüğü tarafından "Sabah Namazı Buluşması" programı düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından "Sabah Namazı Buluşması" programı düzenlendi.Tarihi Harput Sarahatun Camisinde düzenlenen programa Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, müftülük personeli, din görevlileri, gençler ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tesbihat, zikir ve salavat okundu. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir’in yaptığı sohbetin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın duası ve ikram ile program sona erdi.