Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olay ile ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olay ile ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla aranan şahısların yakalanması ile ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Z.G. ve M.Y.D. isimli şüphelilerin ruhsatsız tabanca bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli şahıslar takibe alındıktan sonra gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüphelilerin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet mermi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.