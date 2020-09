 ‘Elazığ’da rayında gitmeyen işler var’

Başkan Ulaş’la gerçekleştirdiğimiz röportajda esnafların sorunlarını ve ilimiz ekonomisini konuştuk.

İki dönemdir Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanlığını yapan Mitat Ulaş, yaptığı çalışmalarla odasına kayıtlı esnafların yanı sıra ilimizin esnafların taktirini topluyor.

“GÖREV SÜREMİZDE ESNAF SAYIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI”

Odası hakkında bilgiler veren Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş; “Odamız 2007 yılında kuruldu. Biz 2014 yılının başında göreve geldik oda başkanı olarak.2 dönemdir oda başkanı olarak görev yapıyoruz.2014 yılında göreve geldiğimizde üye sayımız 400 civarındaydı. Bugün odamıza kayıtlı 780 üyemiz var. Odamız yeni bir oda olmasına rağmen işlevselliğini erken toparladı”.

“ESNAFLARIMIZ DEPREMDEN SONRA ZORLU BİR SÜREÇ YAŞADI”

Başkan Ulaş; “24 Ocak’ta merkez üssü ilimiz olan çok büyük deprem yaşadık. Deprem Elazığ’da büyük yaralar bıraktı. Depremin ardından bizler hemen sahaya indik. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Depremde büyük acı yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Doğal afette 51 canımızı kaybettik. Elazığ depremden sonra zor bir süreç geçiriyor. Depremin 2 yıl öncesi esnaflarımız zaten zor süreç geçiriyordu. Depremin gelmesiyle Elazığ esnafımız daha da zor bir sürece girdi. Deprem sonrası esnaflarımızla sürekli olarak diyalog içinde olduk. Deprem sonrası şehir olarak işletmelerimizi açamadık. İşletmelerini açan esnaflarımızda siftah yapmadan kepenklerini indirdi. Bizler deprem sonrası düzenlen toplantıların hepsine yakınına katıldık ve düşüncelerimizi aktardık. Belli periyotlarda STK’larımızla toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılarda şehrimiz için neler yaparız düşüncesiyle hareket ettik. Biz deprem sonrası şunu bekledik. Esnaflarımıza desteklerin ötelemeden çok muafiyet sağlanması istedik. Şehrimizin o zaman gündemine oturan Elazığ’ımız afet bölgesi ilan edilsin düşüncesine bizlerde bu düşünceye katıldık. Bizlerde gündeme getirdik. O günün konjektöründe bakanlarımız ve yöneticilerimizin bunun imkanlar dahilinde olmadığını söylediler. Farklı kategorilerde ilimize destek sağlanacağını söylediler. Ben deprem sonrası esnaflarımıza verilen desteklerin ötelemektense muafiyet sağlanmasını istedim. Deprem sonrası vatandaşlarımız temel gıda ihtiyaçları dışında aylarca bir şey almadı. Deprem sonrası vatandaşlarımız ne kıyafetine nede evine malzeme aldı”.

“PANDEMİ ESNAFIN YARASINI BÜYÜTTÜ”

Pandemi süreci hakkında bilgiler veren Başkan Ulaş; “Korona virüs tüm Dünyayı etkisi altına aldı. Salgın tüm ülkemizde olduğu gibi şehrimizi de etkili oluyor.Zaten salgın öncesi ilimizin yarası vardı. Salgınla birlikte esnafımızın depremin açtığı yara daha da büyüdü. Pandemiyle birlikte esnaflarımızın işletmeleri günlerce kapalı kaldı. Buda esnaflarımızı çok mağdur etti. Ve etmeye de devam ediyor. Ülkemizin ve şehrimizin normale dönmesi için alınan kararlara mutlaka uymamız lazım. Sosyal mesafeye ve maske takma konusuna mutlaka dikkat etmemiz lazım. Esnaflarımız alınan kararlara sonuna kadar uydu ve uymaya da devam ediyor. Ben esnaflarımıza bu konuda çok teşekkür ederim”.

“ELAZIĞ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Giresun’a gösterilen hassasiyet Elazığ’a da gösterile bilirdi diyen Başkan Mitat Ulaş; “Giresun da meydana gelen sel felaketi dolayıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Giresunlu kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şunu belirtmek istiyorum oradaki vatandaşlarımızda bizim kardeşimiz. Devletimizin oradaki vatandaşlarımıza elini uzatması doğru bir karardır. Bizler Elazığlılar olarak devletimiz oraya niye destek oldu düşüncesine kapılmadık. Yapılan desteklere şahsın ve oda olarak Giresun’a yapılan destekten de mutlu oldum. Ancak şöyle bir durum var! Elazığ büyük deprem yaşadı. Giresun’a gösterilen hassasiyeti Elazığ’ı da gösterilip daha fazla destek olunabilirdi. Depremde işletmesi zarar görmüş esnafımıza kredilerde muafiyet sağlanabilirdi. Elazığlıların sahipsiz olduğu sözünü kabul etmiyorum. Bu şehirde yaşayan her insanın bu şehrin sahibi olduğu bilinmelidir. Herkes bu şehir için elinden gelenini yapmalıdır. Ancak vatandaşlarımıza sahip çıkmalıyız. Sosyal medyada sahipsiz Elazığ hashtagiyle ülkemiz gündemine oturdu. Ancak biz yöneticilerin hassas davranması lazım. Ben kendimden örnek vereyim 780 esnafımın temsilcisiyim. Esnaflarımın her ferdine aynı eşit hizmeti sunmak zorundayım. Sorumluğumu onlara karşı gerçekleştirmek zorundayım. Deprem sonrası bizlere daha çok hassasiyet gösterilmesini istedik. Devletimiz faizsiz krediler verdi. Allah razı olsun diliyorum. Ancak verilen kredileri almak için bazı bankalarımız zorluk çıkarıyor. Bu süreçte bankalar çoğu esnafımızı mağdur ettiler. Verilen kredilerde esnafımızın hepsi faydalansaydı. İnanıyorum ki esnaflarımız biraz daha rahatlardı. Biz devletimizi çok seviyoruz. Bizler devletimizin bir parçasıyız. Bizler birlik beraber olmasak birlikte hareket etmesek hiçbir şey elde edemeyiz. Ben şehrimizin her kesimine söylüyorum. Var olan STK’lara söylüyorum. Eğer bizler birlik olursak temsil ettiğimiz kesimlere sahip çıkarsak. Ben inanıyorum ki her şeyi elde ederiz. Ve başarılı bir şekil de her şeyin üstesinden gelebiliriz”.

“6. BÖLGE ELAZIĞ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Elazığ’ın 6. bölgedeki teşviklerden faydalanmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Ulaş; “2020 sonu itibariyle ilimiz teşvikte 6 bölgeden 4 bölgeye çekilecekti. Buda şehrimiz için kötü bir tablo oluştururdu. Niye son 2-3 yılda kendi sektörümüzde ilimize önemli yatırımlar geldi. Son zamanlar Elazığ’ımızda 5 tane tekstil fabrikası kuruldu. Yeni gelecek fabrikalarında olduğunu biliyoruz. Duyumlarımıza göre 1 yıl daha 6. bölgedeki teşvikimiz devam edecek inşallah. Biz süreçte ilimizin 6 bölgede kalması için defaten dile getirdik. İnşallah 6. bölgede devam edecek aldığımız haberlere göre”.

“ELAZIĞ’DA RAYINDA GİTMEYEN İŞLER VAR”

Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş; “Elazığ deprem sonrası unutulmadı. Ama işler yavaşladı. Bazı işlerin rayında gitmediğini ifade edebilirim. Geçmiş yıllarda farklı illerde meydana gelen depremler sonrası o illerimize destekler üst seviyede gelmiştir. Bizim ilimizin yaşadığı deprem sonrası meydana gelen salgın bize gelecek destekleri etkilediğini düşünüyorum. Depremde hasar alan binalarımızın yıkımında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Gerekli önlemler tam anlamıyla alınmıyor. Yıkımlar yapılan bölgede toz dumandan geçilmiyor. Bunların kesinlikle önüne geçilmesi gerekmektedir”.

“ELAZIĞ’DA YÖNETİCİ OLMAK ZOR”

“Elazığ’ın esnafı da evladı da kalitelidir” diyen Başkan Ulaş; “Bu şehirde yönetici olmak çok zor. Hele bu süreçte. Güllük gülistanlık bekleyerek yönetici olacaksanız olmayın. Biz yöneticiysek işin zorluğuna da boyun eğeceksin. Bir makama talip olmuşsanız ve o makama gelmişseniz. O makamda en kaliteli hizmeti yapmak zorundasınız. Birlik beraberlik olmalıyız şehir olarak.Ama birlik beraberlik olduğumuzda tam anlamıyla söylenemez.Biz yöneticiysek görevimizi layıkıyla yapmak zorundayız. Birlik beraberliği tabana kadar indirmemiz lazım. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Elazığ’ın esnafı da evladı da kalitelidir”.