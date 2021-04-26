Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Evren Demirbağ (49), Mart ayının son haftası Covid-19’a yakalandı. Durumu kötüleşen Demirbağ, 4 Nisan'da Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Demirbağ, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirbağ'ın cenazesinin Asri Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Güncel
Giriş Tarihi : 26-04-2021 13:48 Güncelleme : 26-04-2021 13:48
Elazığ’da radyoloji teknisyeni koronaya yenik düştü
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Evren Demirbağ (49), korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.