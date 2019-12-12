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Giriş Tarihi : 12-12-2019 09:45

Elazığ’da pompalı tüfekler ele geçirildi  

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler silah kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı.

Elazığ’da pompalı tüfekler ele geçirildi  

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsı, markası ve seri numarası olmayan 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.  

Edinilen bilgiye göre, Ekiplerin istihbarat çalışmasında belirlenen İ.Ö'nün silah ticareti yapacağı bilgisine ulaşılarak takibe alındı. Yapılan takip sonrasında düzenlenen operasyonda şüpheli İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 10 adet ruhsatı, markası ve sergi numarası olmayan pompalı tüfek ele geçirildi. Jandarmaya götürülen şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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