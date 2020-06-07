Elazığ'da polislere saldırı!

Vali Fahribey Caddesi üzerinde Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşları bilgilendiren polis memurlarına bir gurup tarafından saldırı yapıldı. Saldırı nedeniyle iki polis memuru yaralandı.

POLİSE “SİZ HAYIRDIR” DEDİLER

Olay bugün öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ’ın en işlek caddelerinde biri olan Valifahribey caddesi üzerinde Koronavirüs ( Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşları bilgilendiren Polis ekibine yaklaşan şahıs “biz maske takmıyoruz, siz hayırdır” diyerek üzerlerine yürüdü.

2 POLİS MEMURUNA SALDIRDILAR

Kimlik isteyen polise bir anda yumrukla saldıran şahıs, koşarak pasajın içerisine girdi. 2 polis memuru saldırgan şahsı yakalamak için pasajın içerisine girdi. Polis memurumuza pasaj içerisinde bir anda bir gurup tarafından saldırı devam etti. Şahıslar, ellerine geçirdikleri sandalye sopa ve yumruklarla polislerimize saldırdılar.

VATANDAŞLAR POLİSLERİMİZ İÇİN YARDIMA KOŞTU

Gelen saldırıda bir anda gurubun içerisinde kalan 2 polis memuruna çevreden yetişen vatandaşlar yardım etti. Polisler vatandaşların da yardımıyla pasajdan çıktı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirilen saldırganlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken. Saldırı esnasında vücutlarında aldıkları darbelerler yaralanan polisler hastaneye götürüldü.