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GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-02-2023 08:45

Elazığ'da polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı  

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikinci 7.6 şiddetindeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. 

Elazığ'da polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı  

2 kişinin bulunduğu enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında bir polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı.   
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artçı sarsıntının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, çalışmalara iş makineleri de destek veriyor. Çalışmaların 13'üncü saatinde bir polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı. Polis memurunun cansız bedeni, morga kaldırıldı. 

Haberin Videosu : ELAZIĞ'DA POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
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