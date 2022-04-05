Elazığ’da pitbull operasyonu

Cezalar peş peşe geldi

Elazığ’da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, yasaklı köpek ırklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kayıtsız besleyen ve ağızlıksız dolaştıran 2 hayvan sahibine toplam 29 bin 964 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi Büyük Çarşı içerisinde bulunan bir iş yerinde pitbull cinsi olmak üzere 2 yavru köpeğin günlerdir aç olduğu ve kimsenin gelmediğinin bildirilmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekibi yönlendirildi. Esnafın kapı altından mama atarak beslediği hayvanların sahibine HAYDİ ekipleri tarafından ulaşıldı. Kayıt altına alınmadığı öğrenilen pitbull cinsi köpeğe el konulurken sahibi B.A.’ya ise 14 bin 982 TL para cezası kesildi.

Pitbull cinsi köpek, ekipler tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım evine teslim edildi.

Ardından Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesinde pitbull gezdirildiği ihbarını alan HAYDİ ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geçti. Yapılan kontroller sonucu köpeğin gerekli kayıtlarının tam olduğu görüldü. Köpeğe ilk sefere mahsus yasa gereği el konulmazken, hayvan sahibi B.F.’ye köpeğini ağızlıksız halkın yoğun olarak bulunduğu yerde dolaştırıldığı için 14 bin 982 TL ceza kesildi.