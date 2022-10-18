Elazığ’da peş peşe deprem

AFAD’ın verilerine göre Elazığ’da sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından saat 08.32 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ’da sabah saat 06.31 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından AFAD’ın verilerine göre Elazığ’da ikinci bir deprem meydana geldi.

AFAD İKİNCİ DEPREMİ AÇIKLADI

AFAD’ın açıklamış olduğu verilere göre Elazığ’da saat 08.32 sıralarında yerin 7.45 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.