Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Güney Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AZ 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.