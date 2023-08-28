Elazığ’da otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Olay, Maden ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.