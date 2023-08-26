Elazığ’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza bir kişi yaralandı.

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza bir kişi yaralandı.Olay, Elazığ-Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, minibüse çarptı. Kaza da bir kişi yaralandı.Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.