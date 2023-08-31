Elazığ’da otomobil bisiklete çaptı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil, bisiklete çaptı. Kazada çocuk yaralandı.

Elazığ’da otomobil, bisiklete çaptı. Kazada çocuk yaralandı.Kaza, merkeze Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AAY 930 plakalı otomobil, bisiklete çaptı. Kazada çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.