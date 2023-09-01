Elazığ’da otobüs şoförleri bilgilendirildi

Elazığ’da polis ekipleri tarafından otobüs şoförlerine yönelik bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Elazığ’da polis ekipleri tarafından otobüs şoförlerine yönelik bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazaların ve can kayıplarının önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler ve şoförlerini denetledi. Denetimlerde sürücülere, kavşaklara yaklaşırken hızlarını düşürmeleri, trafik ışık ve levhalarına uymaları, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaları, hız ihlali yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.