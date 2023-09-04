Elazığ’da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Elazığ’da otluk ve ağaçlık alanda çıkan 2 ayrı yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Elazığ’da otluk ve ağaçlık alanda çıkan 2 ayrı yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Yüncüye köyü ve Hazar Gölü mevkiinde bulunan otluk ve ağaçlık alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar, kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangınların çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.