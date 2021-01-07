ASKON Elazığ Şube Başkanı Ertan Nizamettin Diler açıklamalarda bulundu.

Diler; “Elazığ müteahhitleri bir araya gelemediler. Beş arkadaş bir araya gelip masaya yumruğunu vuramadı. Gelip bize demediler bizim sıkıntımız var söylemediler. Bize öncülük yapın demediler. Gerekirse Ankara’ya gidelim demediler. Elazığ iş adamları olarak bu inşaatları biz yapmak istiyoruz demediler. Bizlerin yanına veya başka yere de gitmediler. Adamı olan bir şekilde yürüdü. Oturup izleyerek bir yere varamayız. Ben burada oturayım Allah bana rızkı verir düşünmemeliyiz. Oturan insan rızık bekleyemez. Mücadele edeceksin ki Allah rızkı versin. Elazığ’ın belli başlı 2-3 firması sadece ihale aldı. Biz ortaklık kültürü söylüyoruz ya Elazığ’da ortaklık kültürü yok. Biz ASKON olarak açtığımız işletmeyi 10 babayiğit olarak açtık. Herkesin farklı alanda işleri var. Bir gelir elde etmeden. Biz sadece ortaklık kültürünü geliştirmek için bu işletmeyi açtık. Üç müteahhidimiz bir araya gelip ihale alamıyor. Hep ben kazanayım mantığı var. Gelsinler kapımızı çalsınlar biz üç müteahhidiz bu işi yapıp telsim edeceğiz söylesinler”.

“HAKSIZLIĞIN KARŞISINDA DURALIM”

Ertan Nizamettin Diler; “Pandemi süreci belirsiz. İnşallah bu pandemi süreci kısa sürede biter. Aşısı da bulundu en kısa sürede korona virüs bitecek inşallah. Pandemi süreci bitmese esnaflarımız daha zor günler bekliyor. Bazı sektörlerin aylarca işletmeleri kapalı kaldı. Elazığ hak hukuk peşinden ayrılmasın eğer bir hukuksuzluk varsa bize başvursunlar. Diğer STK’lara başvursunlar. Valimize ve Belediye Başkanımıza başvursunlar ve sesini duyursunlar. Oturup izleyerek yorum yapılmasın. Haksızlık varsa haksızlığın önüne geçsinler. Elazığ milleti yufka yüreklidir merhametlidir. Kötülük yapılsa bile Elazığlı vatandaşlarımıza gidip elini tuttuğunda kötülüğü unutan bir milletiz. Elazığ milletinde kindarlık yok kötülük yok içinde. Devletine, bayrağına ve toprağına bağlı millettir” dedi.