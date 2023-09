Elazığ’da örnek ‘Eğitim’ çalışması: Bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Elazığ’da sosyal sorumluluk projeleri dahilinde faaliyetlerini sürdüren El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye yüzyılında bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Elazığ’da sosyal sorumluluk projeleri dahilinde faaliyetlerini sürdüren El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye yüzyılında bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunarak örnek bir çalışmaya imza attı.El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, sosyal soruluk projelerini sürdürüyor. Bu çerçevede dernek, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye yardımında bulundu. Kent genelinde tespit edilen öğrencilere içinde defter, kalem, silgi, sözlük, suluk, boya, cetvel gibi kırtasiye malzemeler bulunan çanta verildi. Dernek, geleneksek olarak her sene sürdürdüğü bu farkındalık etkinliğinde 500 olan sayıyı bu sene Türkiye Yüzyılı Projesi çerçevesinde bin 500’e çıkararak örnek bir çalışmaya imza attı.Projeleri hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Onur Şahin, ’’Kırtasiye desteği programımızı bu yıl da düzenliyoruz. Bu yıl özel olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olması sebebiyle bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği sağlayacağız. Öğrenci kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını giderecek bir şekilde matematik, resim, Türkçe ve müzik defterleri ile kalem, silgi, suluk, beslenme çantası yapıştırıcı ve çanta gibi her türlü malzemeler mevcut. İhtiyaç sahibi olan aileler tespit edildi. Bugün itibariyle derneğimizin dağıtımları gerçekleşecek’’ dedi.Türkiye yüzyılına özel öğrenci sayısını arttırdıklarını dile getiren Dernek yönetiminden Mikail Baş, ’’Bu yıl planladığımız bin 500 öğrenci kardeşimiz için kırtasiye yardımlarıyla alakalı çalışmamızı tamamladık. Bugün itibariyle de paketlemesini yapıyoruz. Geleneksel bir hale getirdik, inşallah her sene üzerine katarak devam edeceğiz’’ diye konuştu.Dernek Kadın Kolları Başkanı Aslıhan Onat Akyol, ’’Biz bu etkinlikleri kurulduğumuz dönemden beri sürekli yapıyoruz. Bu yıl farklı olarak cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına özel olarak sadece öğrenci sayısını arttırdık. Onun haricinde yıl içerisinde bu tür etkinlikleri yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.