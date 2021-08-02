Elazığ’da orman yangını

Orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesine bağlı Bukardi beldesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölge halkının yardımı ve ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.