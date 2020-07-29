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Giriş Tarihi : 29-07-2020 23:36   Güncelleme : 29-07-2020 23:36

Elazığ’da orman yangını

Yangında, 30 dönümlük ormanlık alan ve bazı bahçeler zarar gördü.  

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını,  ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı  Ulupınar  köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın, kısa sürede  çevredeki bahçelere de sıçradı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine başta Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olmak üzere  Elazığ ve  Keban’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler,  saatler süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, 30 dönümlük ormanlık alan ve bazı bahçeler zarar gördü.

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