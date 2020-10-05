Elazığ’da ölümlü kaza!

Otomobil bahçeye uçtu.

Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 23 AAY 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu, ters döndü. Kazada otomobilde bulunan Hatice Bulğay hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Bulğay'ın cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.