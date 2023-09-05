Elazığ’da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Elazığ’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım, boya, temizlik ve donanım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Elazığ’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım, boya, temizlik ve donanım yenileme çalışmaları devam ediyor.Elazığ’da yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitim görmeleri için il genelindeki tüm okullarda gerekli çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalarda, okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilirken, okulların iç ve dış cepheleri de boyanıyor. Bu çerçevede Elazığ’da üretim yapan ve Türkiye genelinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen yerli boya markası Redcolour, ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kentteki 5 okulun boya ihtiyacını karşılamak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne boya veren Redcolour, şimdi ise boyamasını üstlendiği okulları eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek için mesai harcıyor.