Elazığ’da okul önlerinde denetim sürüyor

Elazığ’da polis ekiplerince okul önlerinde denetim sürüyor.

Elazığ’da polis ekiplerince okul önlerinde denetim sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde denetimler sürüyor. Bu çerçevede il merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Balakgazi Anadolu Lisesi ve Elazığ Anadolu Lisesi okul önünde denetim yapıldı. Uygulamada 65 şahıs, 9 araç, 22 servis aracı denetlendi.Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.