Elazığ’da polis ekiplerince okul önlerinde denetim sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde denetimler sürüyor. Bu çerçevede il merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Balakgazi Anadolu Lisesi ve Elazığ Anadolu Lisesi okul önünde denetim yapıldı. Uygulamada 65 şahıs, 9 araç, 22 servis aracı denetlendi.
Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
asayis
Giriş Tarihi : 22-09-2023 17:28 Güncelleme : 22-09-2023 17:28
Elazığ’da okul önlerinde denetim sürüyor
Elazığ’da polis ekiplerince okul önlerinde denetim sürüyor.
Admin