Elazığ’da ‘Nihayet Bitti’ oyunu sahnelendi

Elazığ’da Fİ Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan ’Nihayet Bitti’ adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Elazığ’da Fİ Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan ’Nihayet Bitti’ adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.Avusturyalı yazar Peter Turrini’nin kaleme aldığı Nihayet Bitti eseri, Sanat Yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı tarafından sahneye taşındı. Kayalı’nın oyunculuğunu yaptığı tiyatro oyunu, dün aksam sevenleriyle buluştu. Tek perdeden oluşan oyunda hayatta her şeyi elde etmiş bir insanın yaşadığı kimlik bunalımı, yetersizlik hissi, toplumun oluşturduğu yozlaşmanın birey üstündeki etkileri ve başarıya ulaşma çabaları anlatıldı.Sergilenen tek kişilik oyun hakkında bilgiler veren Sanat Yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı, "Tek kişilik psikoloji türündeki bu tiyatro oyunu modern tiyatronun en iyi örneklerindendir. Hayatta her şeyi elde etmiş bir gazeteci - yazarın yaşadığı kimlik bunalımı, yetersizlik hissi, yozlaşmanın birey üstündeki etkileri ve başarıya ulaşma çabalarını anlatıyor. Bu oyunda herkese bir ait bir şeyler olduğuna inanıyorum. İnsanın bu tüketim çılgınlığı içerisinde her şeyi tükettiği, elinde tüketeceği bir şey kalmayınca da hayatını nasıl tükettiğini, aile ilişkilerini, insanın kendisine nasıl yabancılaştığını anlatıyor. Bu oyunda duygusal ve psikolojik öğelere çokça yer verildi. Rejisi ve dramaturjisi ile seyirciyi sürekli şaşırtacak, tiyatrodan çıkıp evlerine gidene kadar sorgulayacakları metaforlar ekledik ve 18 Ağustos’ta Elazığ’da sergiledik. Bu yolculuğa çıkarken bu oyunun bu denli ilgi göreceğini düşünmüyorduk. Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından teklifler aldık ve 2023-2024 tiyatro sezonu boyunca ülkemizin birçok şehrinde ’Nihayet Bitti’ ile sahnede olmaya devam edeceğiz" dedi.