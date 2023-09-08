Elazığ’ın Baskil ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede korunan oklu kirpi, görüntülendi.
Afrika da yaşadığı bilinen nadirde olsa Türkiye’de de görülen oklu kirpi Baskil ilçesine bağlı Gemici köyünde gece saatlerinde arazide gezerken görüntülendi. Köylüler tarafından el feneri ile görüntülenen oklu kirpi arazide gezdikten sonra gözden kayboldu.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-09-2023 13:35 Güncelleme : 08-09-2023 13:35
Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi
Elazığ’ın Baskil ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede korunan oklu kirpi, görüntülendi.
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