Elazığ’da minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.Kaza, Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 23 M 0078 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeyen çalışan 28 yaşındaki S.Y.’ ye çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.