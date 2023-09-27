Elazığ’da merkez ile ilçelerde su ve kanal hizmetleri sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi köylerde bir yandan içme suyu ve kanalizasyon hattı gibi alt yapı çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da yapımı tamamlanan projeleri hizmete açıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi köylerde bir yandan içme suyu ve kanalizasyon hattı gibi alt yapı çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da yapımı tamamlanan projeleri hizmete açıyor.Şehir genelinde yeni yol açma, yol bakım ve onarım, asfaltlama gibi alt yapı çalışmalarının yanında içme ve sulama suyu projeleri ile kanalizasyon hattı çalışmalarını devam ettiren Elazığ İl Özel İdaresi yapımı tamamlanan projeleri de bir bir hizmete sunuyor. Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde merkez ve ilçelerde çalışmalarına başlanılan kanalizasyon ve içme suyu tesisleri gerçekleştirilen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Baskil ilçesi Alangören, Kuşsarayı, Keban ilçesi Beydeğirmeni köylerinde içme suyu tesis geliştirme ve yeni su deposu yapımı, Palu ilçesi Gökdere ve Örgülü köylerinde ise içme suyu depolarına bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.Elazığ İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise Maden ilçesi Plajköy ve Keban ilçesi Gökbelen, Altınkürek, Beydeğirmeni köylerinde toplamda 3660 metre kanalizasyon boru hattı ve 1000 kişilik fosseptik yapımına ise devam ediyor.