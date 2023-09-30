Elazığ’da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Elazığ ve çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Merkez, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeni ile vatandaşları oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.