Elazığ’da kuvvetli fırtına ağaçları yerinden söktü

Elazığ’da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Elazığ’da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.Elazığ’da etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Baskil ilçesi Doğancık köyünde etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü. Gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların birçoğu zarar görürken, sabah saatlerinde bahçelerine giden köylüler bahçelerinde meydana gelen zararı cep telefonu ile kaydetti.