Elazığ’da Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması bölge finali yapıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması bölge finalleri Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kapalı spor salonunda yapıldı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması bölge finalleri Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kapalı spor salonunda yapıldı.Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Kulüpler arası Halk Oyunları Yarışması bölge finalleri Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kapalı spor salonunda düzenlendi. Karakoçan Folklor Araştırma Derneği Başkanı Murat Ademoğlu ilk olarak bir ilçede yapılan yarışmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.Düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması bölge finalinde Folklor Araştırma Derneği iki ekip ile Minikler Geleneksel Düzenlenmeli dalda ve Gençler Geleneksel Düzenlenmeli dalda Türkiye finalinde Elazığ’ı temsil etmeye hak kazandı.Karakoçan kapalı spor salonunda yapılan Halk Oyunları Yarışması bölge finalleri programına Karakoçan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Ömer Kireçci, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Önder Yıldız, Murat Taş, 14 hakem, 7 yarışmacı takım ve vatandaşlar katıldı.