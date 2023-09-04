Elazığ’da korkutan yangın: Sporcular müdahale edip söndürdü

Elazığ’ın Keban ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, o sırada çalışmada bulunan spor kulübü sporcularının müdahalesi ile söndürüldü.

Elazığ’ın Keban ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, o sırada çalışmada bulunan spor kulübü sporcularının müdahalesi ile söndürüldü.Olay, dün gece saatlerinde Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yanan iş yerinin yanında bulunan Keban Fırat Kültür Spor Kulübünde çalışmalarını sürdüren sporcular, hemen yangına müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.