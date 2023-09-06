Elazığ’da korkutan yangın

Elazığ’da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve bahçelik alanda yangın çıktı. Alevlerin geceyi gündüze çevirdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ’da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve bahçelik alanda yangın çıktı. Alevlerin geceyi gündüze çevirdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay dün gece saatlerinde Elazığ-Baskil yolunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda başlayan yangın kısa sürede etraftaki bahçeye kadar ulaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.