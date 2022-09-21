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Elazığ’da korkutan yangın

GÜNCEL

Elazığ’da korkutan yangın

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın nedeni ile 10 dönümlük alan zarar görürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Kulubaba Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 10 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.