Elazığ’da bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay, Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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Giriş Tarihi : 06-04-2022 00:07 Güncelleme : 06-04-2022 00:07
Elazığ’da korkutan yangın
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.