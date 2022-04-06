Elazığ’da korkutan yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Elazığ’da bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay, Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sürüyor.