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Elazığ’da korkutan yangın

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Elazığ’da korkutan yangın

Elazığ’da tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.