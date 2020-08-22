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Giriş Tarihi : 22-08-2020 17:36   Güncelleme : 22-08-2020 17:36

Elazığ’da korkutan yangın

Yangında 40 dönüm otluk alan kül oldu.

Elazığ’da korkutan yangın

Elazığ’da kırsal alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol  altına alınarak söndürüldü.Yangında , 40 dönüm  otluk alan kül oldu.  Olay, Sivrice ilçesi Güney köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda henüz bilinmeyen bir neden dolayı  yangın çıktı. Yangın,kuru otlar ve rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü  ile Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler,  yaklaşık bir saatten fazla süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, 40 dönüm otluk alanın kül olduğu öğrenildi.

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