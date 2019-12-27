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Giriş Tarihi : 27-12-2019 10:12   Güncelleme : 27-12-2019 10:59

Elazığ’da korkutan deprem!

Elazığ’da korkutan deprem.

Elazığ’da korkutan deprem!

Elazığ'da 4.9  şiddetinde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar birazdan…

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