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Giriş Tarihi : 27-12-2019 10:12 Güncelleme : 27-12-2019 10:59
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem.
Elazığ'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar birazdan…
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