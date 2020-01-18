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Giriş Tarihi : 18-01-2020 19:55

Elazığ’da korkunç olay! Kardeşini öldürdü

Elazığ’da biri kişi üvey kardeşini öldürdü.

Elazığ’da korkunç olay! Kardeşini öldürdü

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 94. sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.S.(39), tüfekle Ağır Bakım Merkezi Komutanlığı'nda teknisyen olarak görev yapan 61 yaşındaki ağabeyi Paşa S'nin evine giderek kapıyı çaldı. Ailesi İstanbul'da olduğu için evde yalnız bulunan ağabey Paşa S. kapıyı açtı. Bu sırada tüfeği doğrultan S.S., ağabeyini vurarak kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Paşa S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında ağabeyin cansız bedeni cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli üvey kardeşin kimliğini güvenlik kamerasından tespit eden polis, şahsı kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıs ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ileri sürüldü. 

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