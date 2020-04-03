Elazığ’da korana virüs sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde vakaların illere dağılımını gösteren haritayı paylaştı.

Bakan Koca’nın göstermiş olduğu haritada Elazığ’da vaka sayısının 9’dan 12’ye yükseldiği görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yaptığı esnada Türkiye’deki şehirlerin vaka sayısını gösteren harita ekranlara getirildi.

ELAZIĞ’DA VAKA SAYISI ARTTI

Bakan Koca’nın göstermiş olduğu haritada Elazığ’daki vaka sayısının yükseldiği görüldü.

ELAZIĞ’DA VAKA SAYISI 12’YE YÜKSELDİ

1 Nisan tarihinde 9 vakası olan Elazığ’da bugün itibariyle 12 koronavirüs vakası olduğu görüldü. Elazığ’da 2 gün içerisinde vaka sayısı 3 kişi artarak 12’ye yükselmiş oldu.