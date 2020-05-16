Elazığ’da korana şüphelisi kaçtı!

Korona şüphelisinin evden çıktığını gören vatandaşlar hemen polise bildirdi.

Elazığ'da Koronavirüs Şüphelisi Bir Şahıs Kendine Zarar Vermek İstedi Elazığ'da, iddiaya göre koronavirüs şüphelisi olan bir kişi kendine zarar vermek istedi, polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay,merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Hacı Ziya Bey Hamamı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korona virüs şüphesi bulunan 31 yaşındaki M.E karantinadaki evinden dışarıya çıktı, durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri şüpheli şahsı yakaladı. Hastaneye gitmek istemeyen şahıs ambulansla gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.