‘Elazığ’da konut bolluğu yaşanacak’

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman Avcıl açıklamalarda bulundu.

TOKİ evleri ve yıkılan evlerin yerile yapılacak evlerle Elazığ’da konut bolluğu yaşanacağını söyleyen ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Elazığ’da ciddi anlamda konut bolluğu olacak. Bu durum ileriki süreçte müteahhitler içinde sıkıntı olabilir. Müteahhitler dairelerini çok rahat satamayacak. Ama bir taraftan bina bolluğu olacak ama maliyetlerde düşmeyecek. Zararına satışta olmaz. Hem konut bolluğu olacak hem de maliyetler artacak. Ekonomide bir duraksama olacak. Bu durum bazı müteahhitlerin zarına satışta yaptırabilir. Bu durum nedeniyle meslektaşlarımızı uyarmak istiyorum. Gereksiz projelere maliyet analizi yapılmadan yapılacak işlerden meslektaşlarımız uzak durması lazım”.

“MÜTEAHHİTLERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLADIK”

ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl; “2014 yılında Elazığ İnşaatlar ve Müteahhitler derneğini kurduk. Kuruluş amacımız müteahhitleri tek çatı altında toplamaktı ve isteklerini dile getirmekti. Çünkü ekonominin lokomotifi olan bu sektör daha önce birlik sağlanıp temsil edilememişti. Bizden önceki büyüklerimiz birkaç dernek kurmuşlarsa da devamlılık sağlanamamıştır. Biz dededen itibaren müteahhitlik ile uğraşıyoruz. Bakıyorduk toplantılarda sektörü yapı denetimciler ve mimarlar temsil ediyordu. Bu durum bizleri çok rahatsız ediyordu. Biz de derneğimizi kurduk” dedi.