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Elazığ’da kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

asayis

Elazığ’da kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 9 kilo 630 kilo esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 9 kilo 630 kilo esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ise 9 kilo 620,30 gram ot esrar, 140,19 gram toz esrar, 60 adet ecstasy, 22 adet sentetik ecza hap, 0,41 gram sentetik kannabinoid, 0,18 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi. Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 9 kilo 630 kilo esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli ise tutuklandı.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yapılan çalışmalar neticesinde ise 9 kilo 620,30 gram ot esrar, 140,19 gram toz esrar, 60 adet ecstasy, 22 adet sentetik ecza hap, 0,41 gram sentetik kannabinoid, 0,18 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.