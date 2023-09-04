Elazığda kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı hırsızlık yapınca yakayı ele verdi

Elazığda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, hırsızlık yapınca yakayı ele verdi. Jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, hırsızlık yapınca yakayı ele verdi. Jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, önceki gün Şahinkaya Mahallesi Çellik mezrası mevkiinde yazlık olarak kullanılan evden bir adet laptop ve bir adet araç teybi çalındı. Bunun üzerineJandarma Dedektifleri (JASAT) ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar ve araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını E.E.‘nin yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, aynı mahallede metruk bir bina içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık malzemeleri sahibine teslim edilirken şüphelinin ayrıca 12 yı 10 ay 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi.Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.