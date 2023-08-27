Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ü. ve silahlı yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.B. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
asayis
Giriş Tarihi : 27-08-2023 15:22 Güncelleme : 27-08-2023 15:22
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı
Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.
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