Elazığ’da kesimhaneler denetlendi

Elazığ’da geneli büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerinde denetim ve kontroller yapıldı.

Elazığ’da geneli büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerinde denetim ve kontroller yapıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde kesimhanelerinde denetim ve kontroller yapıldı. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği teknik ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller de kesimhanelerin hijyen durumu, yönetmeliklere göre kesimhanelerin hizmet verip vermediği yönünde denetimler yapıldı. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.