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Giriş Tarihi : 18-07-2021 22:14   Güncelleme : 18-07-2021 22:14

Elazığ’da kaza!3 yaralı  

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek durabildi.  

Elazığ’da kaza!3 yaralı  

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde M.B.A. idaresindeki 06 BN 7955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çaptı. Çarpmanın etkisiyle bir ağaç devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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