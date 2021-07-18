Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde M.B.A. idaresindeki 06 BN 7955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çaptı. Çarpmanın etkisiyle bir ağaç devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Giriş Tarihi : 18-07-2021 22:14 Güncelleme : 18-07-2021 22:14
Elazığ’da kaza!3 yaralı
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek durabildi.