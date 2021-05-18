Elazığ’da kaza!

Kazada bir kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BD 650 plakalı Dacıa marka otomobil ile 34 BBL 269 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerden biri yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.